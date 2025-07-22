Фото: УНИАН

В соцсетях публикуют фото из Киева, где из-за непогоды рухнули деревья. Известно, что пятеро горожан пострадали

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

В Киеве из-за погоды рухнули деревья. Известно, что несколько машин повреждены. Также в социальных сетях жители столицы писали о перебоях со связью.

Представители городских властей сообщали, что от непогоды пострадали люди. Известно, что госпитализировали пятерых человек. В частности, 13-летний ребенок.

Напомним, ранее в Киеве упало дерево на улице Михаила Грушевского, чем перекрыло движение. На фото с места событий можно увидеть, что правоохранители прибыли на место инцидента.