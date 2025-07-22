В столице из-за непогоды рухнули деревья: повреждены автомобили, есть пострадавшие
В соцсетях публикуют фото из Киева, где из-за непогоды рухнули деревья. Известно, что пятеро горожан пострадали
Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.
В Киеве из-за погоды рухнули деревья. Известно, что несколько машин повреждены. Также в социальных сетях жители столицы писали о перебоях со связью.
Представители городских властей сообщали, что от непогоды пострадали люди. Известно, что госпитализировали пятерых человек. В частности, 13-летний ребенок.
Напомним, ранее в Киеве упало дерево на улице Михаила Грушевского, чем перекрыло движение. На фото с места событий можно увидеть, что правоохранители прибыли на место инцидента.
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