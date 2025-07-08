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08 июля 2025, 17:43

На Днепропетровщине будут судить чиновника, из-за которого земли танкового полигона захватили фермеры

08 июля 2025, 17:43
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фото: ГБР
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Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении бывшего начальника квартирно-эксплуатационного отдела г. Днепр, допустившего многолетнее незаконное использование земель Минобороны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

По данным ведомства, должностное лицо заключало договоры аренды с аграриями на законное использование земель Минобороны общей площадью почти 1,5 тыс. гектаров. В то же время, фермеры самовольно захватили еще более 100 гектаров территории, в частности часть танкового полигона, и засевали их без заключения договоров и уплаты арендной платы.

"Руководитель отдела не реагировал на выявленные нарушения, не принимал никаких мер по пресечению незаконного использования стратегической территории и не информировал об этом командование", - говорится в сообщении.

Из-за его бездействия государству нанесено более 8 млн грн ущерба.

За совершенное ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, в Днепропетровской области фермеры незаконно засеяли танковый полигон.

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