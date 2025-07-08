На Днепропетровщине будут судить чиновника, из-за которого земли танкового полигона захватили фермеры
Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении бывшего начальника квартирно-эксплуатационного отдела г. Днепр, допустившего многолетнее незаконное использование земель Минобороны
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.
По данным ведомства, должностное лицо заключало договоры аренды с аграриями на законное использование земель Минобороны общей площадью почти 1,5 тыс. гектаров. В то же время, фермеры самовольно захватили еще более 100 гектаров территории, в частности часть танкового полигона, и засевали их без заключения договоров и уплаты арендной платы.
"Руководитель отдела не реагировал на выявленные нарушения, не принимал никаких мер по пресечению незаконного использования стратегической территории и не информировал об этом командование", - говорится в сообщении.
Из-за его бездействия государству нанесено более 8 млн грн ущерба.
За совершенное ему грозит до 7 лет лишения свободы.
Напомним, в Днепропетровской области фермеры незаконно засеяли танковый полигон.