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17 июля 2025, 19:52

На Полтавщине осудили мужчину за изнасилование 6-летней девочки

17 июля 2025, 19:52
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Фото: иллюстративное
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Суд приговорил жителя Полтавского района к 15 годам лишения свободы за изнасилование ребенка, не достигшего четырнадцати лет

Об этом сообщает Полтавская областная прокуратура, передает RegioNews.

Обвинение по делу поддерживали ювенальные прокуроры Решетиловской окружной прокуратуры. Мужчину признали виновным по четвертой части статьи 152 Уголовного кодекса Украины.

Преступление произошло в августе 2019 года. Прокурор доказал в суде, что подсудимый заманил 6-летнюю дочь своих знакомых на берег реки и изнасиловал ее. Девочка самостоятельно вернулась домой после инцидента. Она рассказала матери о том, что произошло, после чего женщина вызвала правоохранителей.

Осужденный сейчас находится под стражей. После того, как приговор вступит в законную силу, сведения о нем внесут в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

Напомним, на Днепропетровщине мужчина насиловал 8-летнего мальчика и развращал 10-летнюю девочку.

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