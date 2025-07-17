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Об этом сообщает Полтавская областная прокуратура, передает RegioNews.

Обвинение по делу поддерживали ювенальные прокуроры Решетиловской окружной прокуратуры. Мужчину признали виновным по четвертой части статьи 152 Уголовного кодекса Украины.

Преступление произошло в августе 2019 года. Прокурор доказал в суде, что подсудимый заманил 6-летнюю дочь своих знакомых на берег реки и изнасиловал ее. Девочка самостоятельно вернулась домой после инцидента. Она рассказала матери о том, что произошло, после чего женщина вызвала правоохранителей.

Осужденный сейчас находится под стражей. После того, как приговор вступит в законную силу, сведения о нем внесут в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

Напомним, на Днепропетровщине мужчина насиловал 8-летнего мальчика и развращал 10-летнюю девочку.