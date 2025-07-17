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Суд засудив жителя Полтавського району до 15 років позбавлення волі за зґвалтування дитини, яка не досягла чотирнадцяти років

Про це повідомляє Полтавська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Обвинувачення у справі підтримували ювенальні прокурори Решетилівської окружної прокуратури. Чоловіка визнали винним за четвертою частиною статті 152 Кримінального кодексу України.

Злочин відбувся у серпні 2019 року. Прокурор довів у суді, що підсудний заманив 6-річну доньку своїх знайомих на берег річки та зґвалтував її. Дівчинка самостійно повернулася додому після інциденту. Вона розповіла матері про те, що сталося, після чого жінка викликала правоохоронців.

Засуджений зараз перебуває під вартою. Після того, як вирок набере законної сили, відомості про нього внесуть до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині чоловік ґвалтував 8-річного хлопчика та розбещував 10-річну дівчинку.