Пьяный военный угнал БТР в Сумской области и поехал на нем домой на Полтавщину

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Сумской районный суд признал виновным военнослужащего одной из частей региона в дезертирстве и похищении военной техники. Ему назначили наказание в виде семи лет заключения

Об этом сообщает пресс-центр ГБР, передает RegionNews.

По материалам дела, в январе этого года военный, проходивший службу в должности водителя спецтехники, самовольно оставил воинскую часть на бронетранспортере. Он прихватил с собой автомат и под предлогом заправки топливом поехал домой на Полтавщину.

Преодолев несколько сотен километров, дезертир оставил БТР на обочине вблизи села и уснул в лесополосе. Правоохранители оперативно задержали злоумышленника. Угнанный бронетранспортер и оружие вернули в воинскую часть.

"Суд признал военного виновным в дезертирстве и похищении военной техники, совершенных в условиях военного положения (ч. 4 ст. 408, ч. 4 ст. 410 УК Украины), и назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.