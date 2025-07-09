14:18  09 июля
В Тернопольской области мужчина убил жену, а после этого совершил самоубийство
12:59  09 июля
В Хмельницком мужчина ударил ножом патрульного
10:08  09 июля
На Харьковщине во время мобилизации мужчины избили его 71-летнюю мать
UA | RU
UA | RU
09 июля 2025, 14:15

Пьяный военный угнал БТР в Сумской области и поехал на нем домой на Полтавщину

09 июля 2025, 14:15
Читайте також українською мовою
фото: ГБР
Читайте також
українською мовою

Сумской районный суд признал виновным военнослужащего одной из частей региона в дезертирстве и похищении военной техники. Ему назначили наказание в виде семи лет заключения

Об этом сообщает пресс-центр ГБР, передает RegionNews.

По материалам дела, в январе этого года военный, проходивший службу в должности водителя спецтехники, самовольно оставил воинскую часть на бронетранспортере. Он прихватил с собой автомат и под предлогом заправки топливом поехал домой на Полтавщину.

Преодолев несколько сотен километров, дезертир оставил БТР на обочине вблизи села и уснул в лесополосе. Правоохранители оперативно задержали злоумышленника. Угнанный бронетранспортер и оружие вернули в воинскую часть.

"Суд признал военного виновным в дезертирстве и похищении военной техники, совершенных в условиях военного положения (ч. 4 ст. 408, ч. 4 ст. 410 УК Украины), и назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Напомним, в Днепропетровской области будут судить чиновника, из-за которого земли танкового полигона захватили фермеры.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
суд ГБР Полтавская область тюрьма Сумская область приговор военный бронетранспортер БТР
Ходил с оружием по селу и "сдавал" соседей: в Одессе судили предателя Херсонщины
09 июля 2025, 02:40
Хотел поехать в РФ к жене: в Киеве за госизмену осудили чиновника Госкосмоса
08 июля 2025, 22:55
Жительница Полтавской области готовила теракт по заказу спецслужб рф
08 июля 2025, 19:34
Все новости »
09 июля 2025
Почему Кабмин отказался назначать избранного главу БЭБ, и чем это грозит Украине
Власти, которые закрывали глаза на российских родственников руководителей АМКУ и ВСУ, вдруг извлекли эту карту в ситуации с реформой Бюро экономической безопасности
07 июля 2025
Невидимая борьба переселенцев: как украинцы выживают на новом месте
По данным Международной организации по миграции, безработица среди внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на 15% выше по сравнению с неперемещенными гражданами. Также среди переселенцев на 10% больше людей,...
03 июля 2025
Переставление кроватей. Как Кабмины Зеленского трансформировались и чем это завершится
Шесть последних лет фактически потерявший субъектность Кабинет министров превратился в место, где беспрестанно "переставляют кровати", не понимая, что это не приносит никакого положительного результат...
01 июля 2025
Какие скандалы мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пытается скрыть за "запретом абортов"
Зачем Руслану Марцинкиву и его фракции в городском совете Ивано-Франковска вдруг вздумалось побороться с абортами
Мужчин без военной службы могут не пускать на государственную должность: детали законопроекта
09 июля 2025, 14:59
Укрзализныця обновляет подвижной состав: новые вагоны будут стоить более 95 млн грн
09 июля 2025, 14:30
В Тернопольской области мужчина убил жену, а после этого совершил самоубийство
09 июля 2025, 14:18
Елена Шуляк назвала главные достижения цифровизации
09 июля 2025, 14:08
Трамп даст нам пару петриотов, перехватчиков, снарядов и другого нержавеющего железа – и воцаримся, братья, в своей сторонке
09 июля 2025, 13:58
Почему власть панически боится назначения независимого директора БЭБ
09 июля 2025, 13:25
Как реформируется судебная система в Украине: Марина Барсук рассказала об изменениях
09 июля 2025, 13:21
В Хмельницком мужчина ударил ножом патрульного
09 июля 2025, 12:59
Генштаб ВСУ обновил данные о потерях России: информация по состоянию на 9 июля
09 июля 2025, 12:35
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Почему Кабмин отказался назначать избранного главу БЭБ, и чем это грозит Украине
Невидимая борьба переселенцев: как украинцы выживают на новом месте
Все публикации »
Виктор Уколов
Вадим Денисенко
Марианна Безуглая
Все блоги »