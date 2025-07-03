В Полтаве есть погибшие из-за попадания в ТЦК и жилой дом — Сухопутные войска
Сегодня, 3 июля, около 9:00 российские войска нанесли удар по городу Полтава. В результате одного из попаданий возник пожар в здании Полтавского объединенного городского территориального центра комплектования и социальной поддержки
Об этом сообщили Сухопутные войска Украины, передает RegioNews.
Отмечается, что еще одно попадание произошло вблизи Полтавского областного ТЦК и СП – там загорелся частный жилой дом.
К сожалению, в результате атаки погибли и ранены, в том числе среди гражданского населения.
На месте работают экстренные службы. Информация о количестве пострадавших уточняется.
Напомним, ранее мы сообщали, что Полтаву массированно атаковали российские беспилотники. Один из них попал в здание ТЦК.
Со временем в соцсетях появилось видео прилетов по территориальному центру комплектования и социальной поддержки.