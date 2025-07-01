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Сегодня, 1 июля, в Полтавской области было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,1 балла. Подземные толчки произошли в 01:23 ночи

Об этом сообщил Главный центр специального контроля, передает RegioNews.

Эпицентр толчков находился вблизи села Карпуси Полтавского района на глубине 7 км.

В центре отмечают, что по классификации такие землетрясения считаются не ощутимыми, поэтому жители района могли даже не ощутить колебаний почвы.

Землетрясения в Украине: что известно

Украина расположена в сейсмически активной зоне, хотя имеет преимущественно низкую или умеренную сейсмичность.

Наибольшей сейсмической активностью характеризуются Карпаты и Крымский полуостров. Именно здесь зафиксированы самые крупные и мощные землетрясения в истории страны.

Землетрясения в центральных и северных регионах Украины, таких как Полтавская, Киевская, Харьковская области, встречаются реже и обычно имеют низкую магнитуду (преимущественно до 3-4 баллов по шкале Рихтера), часто незаметны для людей.

Напомним, это уже не первый случай сейсмической активности в регионе в 2025 году. Так, в марте в Решетиловском районе Полтавской области произошло землетрясение магнитудой 3,6.