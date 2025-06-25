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В Полтавской области мужчине вынесли приговор об уклонении от мобилизации. Это произошло после того, как он отказался проходить ВЛК

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

В Полтавской области судили мужчину за уклонение от мобилизации. Его привезли в ТЦК, но он отказался проходить ВЛК. На суде он пояснил, что планирует оформить официальный уход за тяжелобольной матерью. Также, по его словам, он хочет приобщиться к восстановлению Украины как специалист в строительной сфере.

Суд признал его виновным и назначил штраф в размере 8 500 гривен.

Напомним, ранее в Закарпатье судили мужчину за уклонение от мобилизации. При этом на судебном заседании он признал свою вину. При этом на судебном заседании он признал свою вину. По его словам, он просто перепутал даты.