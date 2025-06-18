Фото: Нацполиция

В Киеве объявили о подозрении 19-летнему парню. Оказалось, что он устроился на работу в магазин наркотиков

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

В столице правоохранители разоблачили 19-летнего жителя Лесного массива. Парень работал на интернет-магазин, продающий наркотики. Полиция задержала его у многоэтажки по месту жительства. При себе у него были закладки с наркотическими веществами.

В квартире парня нашли каннабис, мефедрон, амфетамин, Альфа-PVP и таблетки экстази. Злоумышленнику сообщили о подозрении. Теперь ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, ранее троих заключенных судили по продаже наркотиков в Полтавском СИЗО. Известно, что запрещенные вещества хоронили в эклерах и даже в туалетной бумаге.