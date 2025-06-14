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14 июня 2025, 00:25

В Херсонской области умер 11-летний мальчик, которого атаковал российский дрон

14 июня 2025, 00:25
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11 июня в Херсонской области в результате атаки окупантов ребенка госпитализировали. Однако вечером 13 июня в ОВА сообщили трагическую новость

Об этом сообщил глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Александра Прокудина, 11-летний мальчик, который 11 июня получил тяжелые ранения в результате атаки российского беспилотника в Белозерке, скончался в больнице. Врачи боролись за его жизнь, но, к сожалению, спасти его не удалось.

"Искренние соболезнования родным и близким", - написал глава ОВА.

Напомним, 11 июня российские кафиры в Белозерке атаковали с дрона 11-летнего мальчика . Ребенок в это время находился во дворе. В результате сброса с беспилотника взрывчатки школьник получил взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию, а также обломочные ранения грудной клетки и ноги.

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