Армия РФ почти 70 раз обстреляла Сумскую область
В сутки россияне почти 70 раз обстреляли 21 населенный пункт в Сумской области
Об этом сообщает Сумская ОВА в Телеграмме, передает RegioNews.
Отмечается, что за сутки, с утра 13 июня до утра 14 июня 2025 года, российские войска совершили почти 70 обстрелов по 21 населенному пункту в 9 территориальных общинах области. Больше обстрелов зафиксировано в Сумском районе. К счастью, обошлось без пострадавших.
Враг активно применял сброс боеприпасов с БПЛА и управляемые авиационные бомбы.
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры.
"За сутки местными органами власти совместно с подразделениями ГСЧС, Национальной полиции, общественными организациями из приграничных общин эвакуировано 40 человек", - говорится в сообщении.
Напомним, в Сумской области после атаки дрона горел склад с техникой.