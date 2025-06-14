Армия РФ почти 70 раз обстреляла Сумскую область

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В сутки россияне почти 70 раз обстреляли 21 населенный пункт в Сумской области

Об этом сообщает Сумская ОВА в Телеграмме, передает RegioNews.

Отмечается, что за сутки, с утра 13 июня до утра 14 июня 2025 года, российские войска совершили почти 70 обстрелов по 21 населенному пункту в 9 территориальных общинах области. Больше обстрелов зафиксировано в Сумском районе. К счастью, обошлось без пострадавших.

Враг активно применял сброс боеприпасов с БПЛА и управляемые авиационные бомбы.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры.

"За сутки местными органами власти совместно с подразделениями ГСЧС, Национальной полиции, общественными организациями из приграничных общин эвакуировано 40 человек", - говорится в сообщении.

Напомним, в Сумской области после атаки дрона горел склад с техникой.