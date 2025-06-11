В Полтавской области мотоциклист врезался в дерево: потерпевший скончался
Смертельное ДТП произошло во вторник, 10 июня, в селе Шиловка Полтавского района. Мотоциклист скончался в больнице
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Полтавской области.
По данным следствия, около 17:00 на автодороге Полтава-Гадяч мотоцикл выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево.
"В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, от которых скончался в больнице", — говорится в сообщении.
По имеющимся данным, мотоциклом управлял водитель 1981 года рождения. В настоящее время продолжается следствие.
Напомним, ранее в Житомирской области произошло смертельное ДТП. Водитель не справился с управлением и машина съехала в кювет. В результате аварии погиб 38-летний пассажир легковушки.
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