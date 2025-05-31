Жителей Полтавщины предупредили о взрывах и стрельбе
В течение 31 мая в Полтавской области будут раздаваться взрывы и выстрелы. Силы обороны проводят учебные стрельбы в Лубенском районе
Об этом сообщает RegioNews с ссылкой на официальный Telegram-канал Полтавской областной военной администрации.
Власти призвали местных жителей не паниковать и сохранять спокойствие.
"31 мая на территории Хорольской общины будут проводить учебные стрельбы", - говорится в сообщении.
Напомним, 31 мая в Житомирском районе будут раздаваться мощные взрывы. В течение суток там будут работать взрывотехники.
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