Жителей Полтавщины предупредили о взрывах и стрельбе

иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

В течение 31 мая в Полтавской области будут раздаваться взрывы и выстрелы. Силы обороны проводят учебные стрельбы в Лубенском районе

Об этом сообщает RegioNews с ссылкой на официальный Telegram-канал Полтавской областной военной администрации.

Власти призвали местных жителей не паниковать и сохранять спокойствие.

"31 мая на территории Хорольской общины будут проводить учебные стрельбы", - говорится в сообщении.

Напомним, 31 мая в Житомирском районе будут раздаваться мощные взрывы. В течение суток там будут работать взрывотехники.