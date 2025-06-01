Часть Полтавы осталась без света: названа причина
В областном центре произошла авария на линии электропередачи. Часть города осталась без электроснабжения
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram главы Полтавской ОВА Владимира Когута.
По его словам, из-за неблагоприятных погодных условий произошло аварийное отключение линий электропередач в 7 населенных пунктах Гадячской, Диканской и Кобеляцкой ТГ.
"Без света осталось 55 юридических и 526 бытовых потребителей.
Напомним, в Полтаве на мальчика упала ветка из дерева.
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