На Полтавщине Jeep наехал на пешехода
Авария с пострадавшим пешеходом произошла 27 мая на улице Шевченко в Кременчуге. Пенсионерку госпитализировали в больницу
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Полтавской области.
По данным следствия, около 10:20 кроссовер Jeep Patriot двигался задним ходом и наехал на женщину 1940 года рождения.
"В результате ДТП пострадавшая пешеходка госпитализирована", — говорится в сообщении.
Автомобилем управлял водитель 1990 года рождения. Правоохранители открыли уголовное производство. В настоящее время продолжаются следственные действия.
Напомним, 28 мая в поселке Белики Полтавского района школьный автобус съехал в кювет. В результате ДТП пострадали дети.
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