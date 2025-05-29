На Полтавщине Jeep наехал на пешехода

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Авария с пострадавшим пешеходом произошла 27 мая на улице Шевченко в Кременчуге. Пенсионерку госпитализировали в больницу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Полтавской области.

По данным следствия, около 10:20 кроссовер Jeep Patriot двигался задним ходом и наехал на женщину 1940 года рождения.

"В результате ДТП пострадавшая пешеходка госпитализирована", — говорится в сообщении.

Автомобилем управлял водитель 1990 года рождения. Правоохранители открыли уголовное производство. В настоящее время продолжаются следственные действия.

Напомним, 28 мая в поселке Белики Полтавского района школьный автобус съехал в кювет. В результате ДТП пострадали дети.