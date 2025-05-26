На Буковине водитель грузовика сбил насмерть велосипедиста и перевез тело в другое место

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Полицейские задержали на Буковине водителя грузовика, который насмерть сбил парня и пытался скрыть преступление

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Вечером 25 мая на трассе Н-03 в пределах села Магала обнаружили тело парня с травмами, характерными для ДТП.

Правоохранители выяснили, что неустановленный водитель наехал на 25-летнего жителя села Припрутье. Парень получил многочисленные травмы и погиб на месте. Тело погибшего направили на судмедэкспертизу.

Впоследствии полицейские установили местонахождение грузовика, на котором были повреждения, характерные для ДТП и личность водителя.

Как оказалось, в селе Бояны 42-летний житель Черкасской области, управляя авто Mercedes-Benz 1844, сбил насмерть велосипедиста. Чтобы скрыть преступление, водитель загрузил тело погибшего в свой автомобиль, перевез на другой участок дороги в селе Магала и оставил его, а сам уехал.

Водителя грузовика задержали, его поместили в изолятор временного содержания.

Решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении. Также правоохранители готовят ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения – содержания под стражей.

Автомобиль изъяли и поместили на арестплощадку.

Напомним, 22 мая в Одесской области водитель Ford насмерть переехал мужчину, загрузил в багажник, перевез в другое место и выбросил.