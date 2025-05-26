Смертельная авария на Черкащине: водитель въехал в дерево и погиб

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На Уманщине в ДТП погиб мужчина, правоохранители начали уголовное производство

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что авария произошла 24 мая недалеко от села Тарнава Уманского района.

По предварительным данным, водитель автомобиля "ВАЗ-21114" не соблюдал безопасную скорость, съехал с проезжей части и въехал в дерево. В результате сильного удара автомобиль был выброшен на дорогу.

39-летний мужчина, управлявший автомобилем, получил тяжелые телесные повреждения и скончался в больнице.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство.

Напомним, на Черкащине автомобиль врезался в дерево. 16-летняя пассажирка от полученных травм погибла на месте.

Ранее на Кировоградщине произошло ДТП с грузовиком, легковушкой и двумя микроавтобусами. Погибли три человека, еще двое травмированы.