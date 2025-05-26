Масштабная авария в Полтаве: среди пострадавших – двое детей

фото: Национальная полиция

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что ДТП произошло 25 мая на улице Решетиловской.

По предварительным данным, в столкновении участвовали сразу четыре транспортных средства: троллейбус, маршрутный автобус РУТА, внедорожник AUDI и легковушка DAEWOO.

В результате аварии травмировались три пассажирки.

В частности, женщина 1949 года рождения — пассажирка легковушки, которой оказали медицинскую помощь на месте, а также две несовершеннолетние девочки 2012 и 2015 годов рождения, которые ехали во внедорожнике. Обоих детей госпитализировали в детскую больницу Полтавы.

Полиция устанавливает все детали ДТП.

Напомним, на Харьковщине мужчина покончил с собой после ужасного ДТП. В аварии погибли 45-летняя и трехлетняя девочка.