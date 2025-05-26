Масштабная авария в Полтаве: среди пострадавших – двое детей
Полиция Полтавы расследует обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором травмировались три человека
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Отмечается, что ДТП произошло 25 мая на улице Решетиловской.
По предварительным данным, в столкновении участвовали сразу четыре транспортных средства: троллейбус, маршрутный автобус РУТА, внедорожник AUDI и легковушка DAEWOO.
В результате аварии травмировались три пассажирки.
В частности, женщина 1949 года рождения — пассажирка легковушки, которой оказали медицинскую помощь на месте, а также две несовершеннолетние девочки 2012 и 2015 годов рождения, которые ехали во внедорожнике. Обоих детей госпитализировали в детскую больницу Полтавы.
Полиция устанавливает все детали ДТП.
Напомним, на Харьковщине мужчина покончил с собой после ужасного ДТП. В аварии погибли 45-летняя и трехлетняя девочка.