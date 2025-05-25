Смертельное ДТП на Полтавщине: пьяный водитель врезался в мотоцикл
В субботу, 24 мая, на улице Сорочинской в Миргороде произошло дорожно-транспортное происшествие
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
По предварительной версии следствия, автомобиль Peugeot под управлением 28-летнего водителя столкнулся с мотоциклом VOGE под управлением 18-летнего местного жителя.
В результате столкновения на месте происшествия погиб 23-летний пассажир мотоцикла. Водитель мотоцикла с травмами госпитализирован в больницу.
Предварительно установлено, что водитель автомобиля Peugeot находился в состоянии алкогольного опьянения.
Полиция Полтавщины приступила к расследованию обстоятельств аварии.
Напомним, в Ровенской области под колесами легковушки погиб велосипедист.
В Житомире задержали предпринимателя, который похитил и продал чужой автомобильВсе новости »
25 мая 2025, 14:46ДТП на Кировоградщине с грузовиком и микроавтобусами: трое погибших и двое травмированных
24 мая 2025, 16:35На Днепропетровщине Mazda врезалась в дерево: шестеро пострадавших, среди них – ребенок
24 мая 2025, 12:27
23 мая 2025
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
История одного из самых одиозных украинских персонажей закончилась неожиданно, но в то же время и ожидаемо
22 мая 2025
Удар по полигону в Шостке и демарш комбата "Магура". Что произошло и как к этому относиться
На войне, к сожалению, не обойтись без потерь, но все ли они необходимы?
19 мая 2025
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
В Стамбуле российская сторона так же имитировала переговоры, как российская армия имитирует перемирие
15 мая 2025
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина
Страна-агрессор всегда готова использовать карту "своих" городов в Украине для срыва любых переговоров. Но использует ли?
После плена — песня: защитник спел "Нич яка мисячна"
25 мая 2025, 18:18На Киевщине количество пострадавших из-за атаки РФ возросло до 31
25 мая 2025, 17:45На Житомирщине Россия убила троих детей из одной семьи: что известно
25 мая 2025, 17:06Воины ГУР разгромили поезд окупантов на Запорожье
25 мая 2025, 16:37Авиационный удар по Купянску: двое погибших, десятки разрушенных домов
25 мая 2025, 15:15В Житомире задержали предпринимателя, который похитил и продал чужой автомобиль
25 мая 2025, 14:46В Киеве "шахед" взорвался возле укрытия: момент попал на видео
25 мая 2025, 14:04Комбинированный удар РФ: более 70 пострадавших и 12 погибших по Украине
25 мая 2025, 13:36Взрыв гранаты на Львовщине: полиция разыскивает злоумышленника
25 мая 2025, 13:05
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
Удар по полигону в Шостке и демарш комбата "Магура". Что произошло и как к этому относиться