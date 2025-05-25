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На Ровенщине под колесами легковушки погиб велосипедист
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25 мая 2025, 15:41

Смертельное ДТП на Полтавщине: пьяный водитель врезался в мотоцикл

25 мая 2025, 15:41
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фото: Национальная полиция
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В субботу, 24 мая, на улице Сорочинской в Миргороде произошло дорожно-транспортное происшествие

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По предварительной версии следствия, автомобиль Peugeot под управлением 28-летнего водителя столкнулся с мотоциклом VOGE под управлением 18-летнего местного жителя.

В результате столкновения на месте происшествия погиб 23-летний пассажир мотоцикла. Водитель мотоцикла с травмами госпитализирован в больницу.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Peugeot находился в состоянии алкогольного опьянения.

Полиция Полтавщины приступила к расследованию обстоятельств аварии.

Напомним, в Ровенской области под колесами легковушки погиб велосипедист.

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