ДТП на Кировоградщине с грузовиком и микроавтобусами: трое погибших и двое травмированных

фото: ГСЧС

ДТП произошло в субботу, 24 мая, около пяти утра на трассе Т-1214 возле поселка Новоархангельск Головановского района

Об этом сообщает пресс-служба полиции и ГСЧС, передает RegioNews.

Произошло столкновение микроавтобусов Mercedes-Benz Sprinter, Volkswagen Transporter, легковушки Volkswagen Polo и грузовика "МАН".

В результате ДТП водитель Mercedes, его пассажирка и водитель Volkswagen Transporter (67 и 45 лет) – погибли на месте. Пассажирка Mercedes и водитель "МАН" получили травмы.

Спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали тело погибшей из поврежденного микроавтобуса.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

Напомним, поздно вечером 23 мая на Днепропетровщине автомобиль Mazda врезался в дерево. Шестеро пострадавших, среди них – ребенок.