На Днепропетровщине Mazda врезалась в дерево: шестеро пострадавших, среди них – ребенок
ДТП произошло 23 мая около 22:40 в Саксаганском районе Кривого Рога
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.
На улице 80-й десантно-штурмовой бригады автомобиль Mazda 6 врезался в дерево. Пострадали шесть человек, двоих зажало в салоне легковушки.
С помощью гидравлического инструмента спасатели деблокировали из покореженного авто 25-летнюю девушку и 7-летнего ребенка.
Спасенных передали работникам "скорой" для последующей госпитализации.
Напомним, в Одесской области водитель Ford насмерть переехал мужчину, загрузил в багажник, перевез в другое место и выбросил.
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