фото: ГСЧС

ДТП произошло 23 мая около 22:40 в Саксаганском районе Кривого Рога

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

На улице 80-й десантно-штурмовой бригады автомобиль Mazda 6 врезался в дерево. Пострадали шесть человек, двоих зажало в салоне легковушки.

С помощью гидравлического инструмента спасатели деблокировали из покореженного авто 25-летнюю девушку и 7-летнего ребенка.

Спасенных передали работникам "скорой" для последующей госпитализации.

Напомним, в Одесской области водитель Ford насмерть переехал мужчину, загрузил в багажник, перевез в другое место и выбросил.