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В Киеве задержан мужчина, который в пьяном состоянии запустил салют. Свои действия он объяснить не смог

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Жителю Оболонского района грозит до 5 лет ограничение свободы из-за того, что он запустил из окна многоэтажки салют. Известно, что это произошло во время комендантского часа.

Жители дома обратились в полицию. Они сообщили, что на улице слышны звуки взрывов. Когда правоохранители обнаружили остатки от пиротехники, они узнали, что к этому причастен 50-летний житель дома.

Ночью он находился в состоянии алкогольного опьянения. Тогда из окна своей квартиры. Это испугало местных жителей. Свои действия мужчина объяснить не смог. Правоохранители задержали его и сообщили о подозрении.

Напомним, ранее в Одессе задержаны люди, дважды запустившие салюты во время воздушной тревоги в городе. Оказалось, они получили предложение за деньги запустить фейерверки в многолюдных местах.