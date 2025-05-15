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15 мая 2025, 19:10

Во Львове мужчина устроил стрельбу из окна дома

15 мая 2025, 19:10
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Инцидент произошел ночью 15 мая на улице Кавалеридзе во Львове. Личность стрелка оперативно установили. У него изъяли охотничье ружье и гильзы

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции во Львовской области, передает RegioNews.

По данным следствия, около 02:00 житель одной из квартир – 53-летний львовянин – произвел несколько выстрелов из окна второго этажа. Злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.

"В результате его действий были повреждены окна в соседних квартирах. С места происшествия изъято охотничье ружье и гильзы", – говорится в сообщении.

К счастью, никто не пострадал.

По факту стрельбы следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

Напомним, полицейские сообщили о подозрении мужчине, который 14 мая устроил стрельбу в одной из гостиниц в Святошинском районе Киева. Фигуранту грозит до семи лет заключения.

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