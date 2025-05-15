Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина

Страна-агрессор всегда готова использовать карту "своих" городов в Украине для срыва любых переговоров. Но использует ли?

Страна-агрессор всегда готова использовать карту "своих" городов в Украине для срыва любых переговоров. Но использует ли?

фото: Culture.pl

Две Конституции и здравый смысл

Военный конфликт в Украине постепенно превратился в войну на истощение, которое по определению не имеет конца. То есть, конечно же, этот конец очевиден – остановка боевых действий и мирные переговоры, но один из участников конфликта (попробуйте догадаться с первого раза, какой именно) на такой вариант пойти не хочет, считая это собственным поражением. И поэтому время от времени прибегает к разным "фокусам", пытаясь сорвать возможные переговоры. Одним из таких нелепых "фокусов" есть вопросы Запорожья и Херсона. В чем же суть истории и претензий обеих сторон?

Как известно, Россия в 2022 году записала в свою Конституцию сразу четыре региона Украины – Донецкую, Запорожскую, Луганскую и Херсонскую области. Таким образом, эти территории оказались указанными в Основных законах двух соседних государств – и это серьезная формальная проблема. Формальная, потому что есть еще и фактическая ситуация, ситуация на земле, на поле боя, которая отличается от обеих Конституций.

Причем ситуация для всех четырех регионов разная. Луганская область практически вся находится под контролем окупантов, поэтому вопрос о ней на повестке дня давно уже не появляется. Донецкую область россияне до сих пор не могут захватить, но при этом с 2014 года контролируют областной центр, а с 2022 - второй по количеству (довоенного) населения, главный порт на Азовском море, Мариуполь. Что также, в принципе, позволяет россиянам более или менее уверенно чувствовать себя в теме Донбасса.

Совсем другое дело – Херсон и Запорожье. Несмотря на то, что россияне записали в свою Конституцию Запорожскую область с областным центром, они так и не смогли захватить. И, скорее всего, не захватят – такой вывод можно сделать из целого комплекса факторов: здесь и медленный темп наступления на других участках фронта (на запорожском и не наступают, по большому счету), и сложная географическая ситуация, предоставляющая гораздо больше шансов обороняющимся и истощение как человеческих, так и технических ресурсов страны-агрессора.

С Херсоном ситуация для россиян еще хуже. Потому что они не просто его не контролируют – они его сдали, позорно сбежав с правобережья Днепра. И при этом продолжают формально считать этот город своим. Зачем – и какое будущее ждет Херсон, а также соседнее Запорожье?

Украинские, российские или ничьи регионы

Начнем со второго вопроса. Существует ровно три варианта. Во-первых, все остается так, как есть. То есть фактически мы проводим условную "корейскую границу" по нынешней линии разграничения (плюс-минус, потому что, возможно, свою роль сыграет фактор Запорожской АЭС, на что уже намекали американцы) – и таким образом россияне остаются с носом, то есть без "своих" областных центров. Этот вариант, конечно же, самый реалистичный, потому что для воплощения его в жизнь не нужно делать вообще ничего – просто остановиться всем и признать территориальные реалии на земле.

Существуют и другие варианты, гораздо менее очевидные. Второй – это позиция России, которая время от времени требует отдать ей эти два областных центра на основании того, что они, мол, записаны в ее Конституцию. Третья, которая практически не озвучивается украинской стороной, но незримо находится в повестке дня – возвращение всей территории этих двух регионов под наш контроль (условно это называют "возвращением к границам 23.02.2022", возможно, с фактическим признанием российского контроля над территорией двух донбасских регионов, захваченных во время).

Оба этих варианта с точки зрения, соответственно, России и Украины понятны и очевидны. И именно поэтому – нереальными. Потому что ни Россия захвачена, ни тем более Украина свою законную территорию отдавать врагу не собирается. Но между позицией двух участников конфликта есть важное отличие, которое и отвечает на первый вопрос – "зачем". Зачем Россия продолжает считать Запорожье и Херсон своими.

Фактор для срыва переговоров

Так, Украина считает всю территорию двух этих областей (как и четырех других регионов – Донецкой, Луганщины, АРК и города с особым статусом Севастополь) своими. Но при этом тему возвращения их под свой контроль здесь и сейчас не педалирует – понимая, что это объективно невозможно, по крайней мере, в царствование Владимира Путина.

Понимает нереальность добровольного отказа от двух своих крупных городов и Россия. Но, в отличие от нашей стороны, периодически извлекает эту карту и бросает ее на стол для переговоров. Зачем? Именно для того чтобы эти переговоры сорвать. Так как Путину они не нужны, он по старой недоброй российской традиции, обвиняя всех оппонентов в том, что делает сам – сейчас воюет до последнего россиянина. Помните, как он после того, как полномасштабная война начала затягиваться, заявлял – мол, Зеленский будет воевать до последнего украинца? Так вот это он сам действует таким образом. А в войне до последнего россиянина переговоры не нужны.

Нужна – имитация переговоров. На какую сейчас он и вышел с темой "Стамбула 2.0". Но и имитация ему нужна только до поры, ко времени. А в тот момент, когда Кремль захочет выйти из этих переговоров, конечно, обвинив в их срыве Украину (и Запад) – он и вытянет из рукава тему "двух российских городов". Мол, или отдайте их нам или ничего не будет.

Когда Путин забудет о Херсоне и Запорожье

Именно с такой целью Владимир Путин и его окружение время от времени напоминают о Запорожье и Херсоне. Именно так они и планируют использовать их. Уже понимая, что ни увлечь, ни тем более получить их они не смогут – поэтому хотя бы манипулировать ими при попытке Запада наладить переговорный процесс.

Так что жителям Запорожья и Херсона бояться нужно только угрозы с неба. По земле оккупанты к ним не придут – будут только запугивать этим. И – как раньше темой ядерной катастрофы на ЗАЭС – будут время от времени напоминать о том, что эти города якобы принадлежат им. Без дальнейших практических действий.

А вот когда дело действительно дойдет до остановки войны и реальных переговоров – вы это заметите о том, что Кремль и его пропагандисты моментально и навсегда забудут о "российских Запорожье и Херсоне". Потому что они Путину больше не будут нужны. Как и, в принципе, всегда – посмотрите только на ту гуманитарную катастрофу, которая накрывает Донецк, полностью заброшенный и фактически уже уничтоженный "освободителями".