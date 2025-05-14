На Киевщине в лесу нашли смертоносную минометную мину
Происшествие произошло 13 мая в Бучанском районе Киевской области. Специалисты уничтожили опасный боеприпас
Об этом сообщает Мобильный спасательный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины, передает RegioNews.
Оказалось, что работники лесного хозяйства при обходе территории увидели подозрительный предмет, похожий на мину. Саперы установили, что найденный предмет ― это опасная минометная мина "НОНА" калибра 120 мм.
"Боеприпас был безопасно изъят и перевезен для дальнейшего уничтожения путем контролируемого подрыва", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее в селе Грушковка Харьковской области жители нашли неразорвавшуюся российскую авиабомбу КАБ-500.
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