Поминальные дни ва Полтавщине: полиция усилила меры безопасности

фото: Национальная полиция

В течение 26-30 апреля на Полтавщине правопорядок вблизи кладбищ будут обеспечивать почти 700 полицейских, бойцов Нацгвардии, представителей добровольческих формирований и общественных объединений

Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.

По словам заместителя начальника полиции области Виталия Мельничука, главная цель — безопасность граждан и недопущение провокаций в дни чествования умерших.

Накануне полицейские провели обследование кладбищ и близлежащих территорий.

Полиция призывает граждан соблюдать правила безопасности, избегать конфликтов и немедленно сообщать о подозрительных лицах или предметах.

Как известно, в регионе действует комендантский час с 00:00 до 04:00.

Поминальные дни в 2025 году

Поминальные дни – Проводы, Гробки, Радоница – наступают через девять дней после Пасхи и традиционно приходятся на вторник.

В 2025 году этот день выпадает на 29 апреля. Именно тогда принято посещать кладбища, чтобы почтить память умерших.

Поскольку вторник – рабочий день, для удобства верующих церковь также проводит заупокойные богослужения в ближайшее воскресенье после Пасхи. Поэтому в 2025 году провода продлятся с 27 по 29 апреля.