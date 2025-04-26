Поминальные дни ва Полтавщине: полиция усилила меры безопасности
В течение 26-30 апреля на Полтавщине правопорядок вблизи кладбищ будут обеспечивать почти 700 полицейских, бойцов Нацгвардии, представителей добровольческих формирований и общественных объединений
Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.
По словам заместителя начальника полиции области Виталия Мельничука, главная цель — безопасность граждан и недопущение провокаций в дни чествования умерших.
Накануне полицейские провели обследование кладбищ и близлежащих территорий.
Полиция призывает граждан соблюдать правила безопасности, избегать конфликтов и немедленно сообщать о подозрительных лицах или предметах.
Как известно, в регионе действует комендантский час с 00:00 до 04:00.
Поминальные дни в 2025 году
Поминальные дни – Проводы, Гробки, Радоница – наступают через девять дней после Пасхи и традиционно приходятся на вторник.
В 2025 году этот день выпадает на 29 апреля. Именно тогда принято посещать кладбища, чтобы почтить память умерших.
Поскольку вторник – рабочий день, для удобства верующих церковь также проводит заупокойные богослужения в ближайшее воскресенье после Пасхи. Поэтому в 2025 году провода продлятся с 27 по 29 апреля.