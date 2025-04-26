Вместо автомобилей для ВСУ – миллионы в кармане: полтавчанина поймали на мошенничестве
Полиция Полтавщины разоблачила 22-летнего жителя областного центра, который, прикрываясь волонтерской деятельностью, присвоил почти три миллиона гривен
Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.
Отмечается, что мужчина через соцсети предлагал доставить для военных автомобили, зарядные станции и турникеты. Вырученные средства тратил на собственные нужды.
Как сообщил заместитель начальника полиции области Сергей Рекун, в ходе расследования установлено 14 эпизодов преступной деятельности.
Подозреваемому избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время досудебное расследование завершено, а обвинительный акт направлен в суд.
По данным местных СМИ, речь идет о полтавце Саиде Кирпичникове, который позиционирует себя как бизнесмен и волонтер. Он владелец чайной ZDRAVA.
Ранее в социальных сетях появлялась информация о том, что Саид Кирпичников обманывал людей, собирая средства якобы для помощи ВСУ.
Напомним, в Хмельницком правоохранители разоблачили представителей благотворительной организации, продававших автомобили, ввезенные для нужд Вооруженных сил.
В декабре прошлого года на Буковине задержали "бизнесмена", заработавшего миллионы на продаже гуманитарных авто.