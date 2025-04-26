Вместо автомобилей для ВСУ – миллионы в кармане: полтавчанина поймали на мошенничестве

фото: Полиция Полтавской области

Полиция Полтавщины разоблачила 22-летнего жителя областного центра, который, прикрываясь волонтерской деятельностью, присвоил почти три миллиона гривен

Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.

Отмечается, что мужчина через соцсети предлагал доставить для военных автомобили, зарядные станции и турникеты. Вырученные средства тратил на собственные нужды.

Как сообщил заместитель начальника полиции области Сергей Рекун, в ходе расследования установлено 14 эпизодов преступной деятельности.

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время досудебное расследование завершено, а обвинительный акт направлен в суд.

По данным местных СМИ, речь идет о полтавце Саиде Кирпичникове, который позиционирует себя как бизнесмен и волонтер. Он владелец чайной ZDRAVA.

Ранее в социальных сетях появлялась информация о том, что Саид Кирпичников обманывал людей, собирая средства якобы для помощи ВСУ.

Напомним, в Хмельницком правоохранители разоблачили представителей благотворительной организации, продававших автомобили, ввезенные для нужд Вооруженных сил.

В декабре прошлого года на Буковине задержали "бизнесмена", заработавшего миллионы на продаже гуманитарных авто.