Поминальні дні на Полтавщині: поліція посилила заходи безпеки

фото: Національна поліція

Упродовж 26–30 квітня на Полтавщині правопорядок поблизу кладовищ забезпечуватимуть майже 700 поліцейських, бійців Нацгвардії, представників добровольчих формувань та громадських об'єднань

Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.

За словами заступника начальника поліції області Віталія Мельничука, головна мета — безпека громадян і недопущення провокацій у дні вшанування померлих.

Напередодні поліцейські провели обстеження кладовищ та прилеглих територій.

Поліція закликає громадян дотримуватися правил безпеки, уникати конфліктів і негайно повідомляти про підозрілих осіб або предмети.

Як відомо, в регіоні діє комендантська година з 00:00 до 04:00.

Поминальні дні у 2025 році

Поминальні дні — Проводи, Гробки, Радониця — настають через дев'ять днів після Великодня і традиційно припадають на вівторок.

У 2025 році цей день випадає на 29 квітня. Саме тоді заведено відвідувати кладовища, щоб вшанувати пам'ять померлих.

Оскільки вівторок є робочим днем, для зручності вірян церква також проводить заупокійні богослужіння у найближчу неділю після Великодня. Тому у 2025 році Проводи триватимуть із 27 по 29 квітня.