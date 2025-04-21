фото: Нацполиция

Смертельное ДТП произошло вчера днем, 20 апреля, между селами Горай и Приветное Могилев-Подольского района. В результате аварии один человек погиб и шестеро получили травмы. Водитель автобуса задержан

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Винницкой области, передает RegioNews.

По данным следствия, около 10:45 на автодороге сообщением Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский водитель рейсового пассажирского автобуса Scania не справился с управлением. Транспортное средство съехало в кювет и столкнулось с деревом.

"В результате аварии семь пассажиров автобуса, среди которых восьмилетняя девочка, получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницу. Один из пострадавших — 48-летний гражданин Китая во время оказания медицинской помощи скончался в больнице", — говорится в сообщении.

Предварительно, за рулем автобуса находился 64-летний гражданин Республики Молдова. Задержанного поместили в изолятор временного содержания. В настоящее время продолжается следствие. Правоохранители устанавливают все обстоятельства смертельного ДТП.

Напомним, 19 апреля в Винницкой области легковушка столкнулась с маршруткой. В смертельном ДТП три человека погибли и восемь пострадали.