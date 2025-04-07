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07 апреля 2025, 10:59

В Полтаве полгода не будет горячей воды: список улиц

07 апреля 2025, 10:59
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иллюстративное фото: из открытых источников
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С 10 апреля по 1 октября 2025 года ряд домов Полтавы останется без горячего водоснабжения. Причина – масштабная реконструкция котельной.

Об этом сообщило областное КП "Полтаватеплоэнерго", передает RegioNews.

Да, горячую воду отключат в таких домах:

  • ул. Магдебургского Права (Леваневского), 2;
  • ул. Садовая, 4а;
  • ул. Садовая, 8;
  • ул. Шевченко, 9а (квартиры 1, 2).

В рамках реконструкции планируется обновить котельную, заменив устаревшее оборудование, уже отслужившее от 25 до 56 лет. Проект предусматривает установку современных энергоэффективных котловых и насосных агрегатов, замену дымовой трубы, а также внедрение передовой системы автоматизации и диспетчеризации процессов производства и распределения тепла.

Представители предприятия призывают жителей отнестись с пониманием возможных временных неудобств. Они отмечают, что модернизация котельной в перспективе позволит обеспечить стабильную подачу качественного теплоснабжения и горячей воды для потребителей.

Напомним, в городе Ровно с апреля вводят почасовое ограничение водоснабжения для бытовых потребителей.

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