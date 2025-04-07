У Полтаві пів року не буде гарячої води: список вулиць

ілюстративне фото: з відкритих джерел

З 10 квітня до 1 жовтня 2025 року низка будинків Полтави залишиться без гарячого водопостачання. Причина – масштабна реконструкція котельні

Про це повідомило обласне КП "Полтаватеплоенерго", передає RegioNews.

Так, гарячу воду відключать у таких будинках:

вул. Магдебурзького Права (Леваневського), 2;

вул. Садова, 4а;

вул. Садова, 8;

вул. Шевченка, 9а (квартири 1, 2).

У рамках реконструкції планується оновити котельню, замінивши застаріле обладнання, яке вже відслужило від 25 до 56 років. Проєкт передбачає встановлення сучасних енергоефективних котлових і насосних агрегатів, заміну димової труби, а також впровадження передової системи автоматизації та диспетчеризації процесів виробництва і розподілу тепла.

Представники підприємства закликають мешканців поставитися з розумінням до можливих тимчасових незручностей. Вони зазначають, що модернізація котельні в перспективі дозволить гарантувати стабільну подачу якісного теплопостачання та гарячої води для споживачів.

Нагадаємо, у місті Рівне з квітня вводять погодинне обмеження водопостачання для побутових споживачів.