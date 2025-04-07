У Полтаві пів року не буде гарячої води: список вулиць
З 10 квітня до 1 жовтня 2025 року низка будинків Полтави залишиться без гарячого водопостачання. Причина – масштабна реконструкція котельні
Про це повідомило обласне КП "Полтаватеплоенерго", передає RegioNews.
Так, гарячу воду відключать у таких будинках:
- вул. Магдебурзького Права (Леваневського), 2;
- вул. Садова, 4а;
- вул. Садова, 8;
- вул. Шевченка, 9а (квартири 1, 2).
У рамках реконструкції планується оновити котельню, замінивши застаріле обладнання, яке вже відслужило від 25 до 56 років. Проєкт передбачає встановлення сучасних енергоефективних котлових і насосних агрегатів, заміну димової труби, а також впровадження передової системи автоматизації та диспетчеризації процесів виробництва і розподілу тепла.
Представники підприємства закликають мешканців поставитися з розумінням до можливих тимчасових незручностей. Вони зазначають, що модернізація котельні в перспективі дозволить гарантувати стабільну подачу якісного теплопостачання та гарячої води для споживачів.
Нагадаємо, у місті Рівне з квітня вводять погодинне обмеження водопостачання для побутових споживачів.