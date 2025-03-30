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30 марта 2025, 11:11

Силы ПВО уничтожили 65 российских беспилотников, которые ночью атаковали Украину

30 марта 2025, 11:11
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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В ночь на 30 марта российская армия запустила по Украине одну ракету, 111 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО сбили 65 дронов, еще 35 — локационно потеряны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

По предварительным данным, противник запустил дроны из направлений – Миллерово, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск – РФ, Чауда – Крым. Также захватчики выпустили баллистическую ракету из Ростовской области.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 09.00 подтверждены сбития 65 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге, востоке и в центре страны. 35 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Сумщина, Одесщина и Донетчина.

Напомним, партизаны подожгли базу-стоянку российских оккупантов, расположенную на правобережной части временно оккупированного Мариуполя в Донецкой области.

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