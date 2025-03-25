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25 марта 2025, 15:30

В Херсоне россияне сбросили взрывчатку с дрона на велосипедиста

25 марта 2025, 15:30
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Во вторник днем, 25 марта, российские оккупанты ударили беспилотником по Днепровскому району Херсона. Под вражеский обстрел попал мирный житель, ехавший на велосипеде

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает RegioNews.

Пострадавшего херсонца госпитализировали в больницу.

"55-летний мужчина получил контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травму, обломочные ранения", — говорится в сообщении.

Напомним, в Херсонской области 24 марта из-за российской агрессии погиб один человек, еще шесть гражданских получили ранения.

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война взрыв обстрелы Херсон дрон велосипед Мрочко Роман Николаевич
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