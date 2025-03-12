Поліція затримала в полтавському парку чоловіка, який робив "закладки" з наркотиками

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У вівторок, 11 березня, дільничні офіцери виявили чоловіка, який займався розповсюдженням наркотиків у Прирічковому парку Полтави

Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини, передає RegioNews.

Правопорушником виявився 21-річний житель сусідньої області. Під час обшуку у нього було знайдено та вилучено 53 згортки з наркотичною речовиною.

У ході оперативних і слідчих дій з’ясувалося, що чоловік уже встиг зробити 22 "закладки".

Зловмисника затримано відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі вирішується питання про повідомлення йому підозри та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині викрили злочинну організацію "Біле братство", яка займалася збутом наркотиків із місячним обігом у 12 млн гривень.