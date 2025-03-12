Житель Тернополя обустроил квартиру под выращивание конопли и изготовление каннабиса

фото: Национальная полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

В квартире фигуранта полицейские обнаружили горшки с растениями конопли – всего их было 8, а также 20 фасованных пакетиков с сушеным каннабисом. В помещении было установлено специальное освещение и условия для выращивания растений.

Правоохранители изъяли запрещенные вещества и направили их на исследования.

Мужчине грозит до 5 лет ограничение свободы.

Напомним, в Тернопольской области в поле нашли тело пропавшего 17-летнего парня.