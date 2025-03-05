Напал на женщин в ТРЦ: мужчину, устроившего резню в Чернигове, поместили в СИЗО

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Правоохранители задержали 37-летнего мужчину, который с ножом напал на двух женщин в торгово-развлекательном центре в Чернигове. Злоумышленника поместили в изолятор временного содержания

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в Черниговской области, передает RegioNews.

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрениях по части 3 ст. 15, п.1 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство двух человек) и по части 2 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения).

"Задержанному грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы", - говорится в сообщении.

В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Полиция обращается к свидетелям и очевидцам нападения с просьбой позвонить по спецлинии "102" или по номеру 093-85-34-116.

Напомним, 2 марта в одном из торгово-развлекательных центров Чернигова мужчина напал на женщин с ножом и порезал их.