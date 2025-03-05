Иллюстративное фото

В Ровенской области задержали и будут судить стрелка. Известно, что он стрелял из автомата по компании на отдыхе в состоянии опьянения

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

В Ровенской области будут судить мужчину, который устроил стрельбу. Сам инцидент произошел в декабре прошлого года. Во время отдыха между молодыми людьми из села Маринин и Великие Поселки возник конфликт. Причиной стало то, что 25-летний мужчина сделал замечание другой компании.

В результате в ответ на замечания мужчине нанесли несколько ударов по телу. Он ушел оттуда, но потом вернулся с автоматом Калашникова. Он разозлился и произвел около десяти выстрелов по участникам той компании и скрылся.

В результате стрельбы четверо мужчин получили огнестрельные ранения ног. Правоохранители задержали стрелку и изъяли его оружие.

"За покушение на умышленное убийство и незаконное обращение с оружием 25-летнему жителю села Маринин сообщили о подозрении. Теперь злоумышленнику может грозить от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее задержали стрелку в Тернопольской области. В соцсети распространили видео, где неизвестный на заднем пассажирском сиденье авто открыл окно и начал стрелять из пистолета в сторону заправки. Стрелком оказался 17-летний парень. Свой поступок он объяснил тем, что хотел снять видео для развлечения.