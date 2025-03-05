15:17  05 марта
У "Дии" появится разрешение на оружие
14:53  05 марта
Фейковая инвалидность: в Харьковской области аннулировали почти пол тысячи справок
16:33  05 марта
В Ивано-Франковске на время минуты памяти будет останавливаться весь транспорт
UA | RU
UA | RU
05 марта 2025, 20:52

Житель Ровенщины на отдыхе стрелял из автомата

05 марта 2025, 20:52
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

В Ровенской области задержали и будут судить стрелка. Известно, что он стрелял из автомата по компании на отдыхе в состоянии опьянения

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

В Ровенской области будут судить мужчину, который устроил стрельбу. Сам инцидент произошел в декабре прошлого года. Во время отдыха между молодыми людьми из села Маринин и Великие Поселки возник конфликт. Причиной стало то, что 25-летний мужчина сделал замечание другой компании.

В результате в ответ на замечания мужчине нанесли несколько ударов по телу. Он ушел оттуда, но потом вернулся с автоматом Калашникова. Он разозлился и произвел около десяти выстрелов по участникам той компании и скрылся.

В результате стрельбы четверо мужчин получили огнестрельные ранения ног. Правоохранители задержали стрелку и изъяли его оружие.

"За покушение на умышленное убийство и незаконное обращение с оружием 25-летнему жителю села Маринин сообщили о подозрении. Теперь злоумышленнику может грозить от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее задержали стрелку в Тернопольской области. В соцсети распространили видео, где неизвестный на заднем пассажирском сиденье авто открыл окно и начал стрелять из пистолета в сторону заправки. Стрелком оказался 17-летний парень. Свой поступок он объяснил тем, что хотел снять видео для развлечения.

стрельба полиция
На Буковине 9-летний мальчик выстрелил в брата из винтовки
04 марта 2025, 23:00
Все новости »
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
18 февраля 2025
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
За последние несколько лет стоимость лекарства в аптеках повысилась в разы и это признают даже в правительстве. В то же время чиновники обещают украинцам уже с марта снизить на треть цены на медицинск...
Предали Украину: кого Минспорта лишило спортивных званий
05 марта 2025, 20:43
Учителя из Житомирской области обвинили в избиении учеников
05 марта 2025, 20:29
Афера на 20 миллионов долларов: заместитель руководителя Департамента банка получил подозрение
05 марта 2025, 20:16
Переговоры США и Украины: Ермак и Волц договорились о встрече
05 марта 2025, 19:42
В Украине представили самый быстрый FPV-дрон "Оборотень"
05 марта 2025, 19:39
Ждет "освобождения" Киева и любит Путина: В Харькове разоблачили фаната РФ
05 марта 2025, 19:26
Поставляли наркотики на "зону": в Житомирской области будут судить всех участников, причастных к наркотрафику
05 марта 2025, 19:21
Угрожали убить детей и изнасиловали по очереди: оккупанты совершили насилие над жительницей Донбасса
05 марта 2025, 19:07
В Укргидрометцентре предупредили о погоде на 6 марта
05 марта 2025, 18:35
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
Все публикации »
Вадим Денисенко
Мустафа Найем
Вадим Денисенко
Все блоги »