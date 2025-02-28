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28 февраля 2025, 22:25

Драка в кафе: мужчина избил другого посетителя до полусмерти

28 февраля 2025, 22:25
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Фото: Нацполиция
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На Волыни будут судить мужчину, который жестоко избил человека. Ему грозит заключение

Об этом сообщает Прокуратура Волынской области, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел в кафе в селе Приветное Владимирского района. Между мужчинами произошел конфликт. Тогда 22-летний мужчина жестоко избил другого гражданина. Пострадавшего госпитализировали с черепно-мозговой травмой и переломом свода и основания черепа.

При этом известно, что нападавший находился в международном розыске, но впоследствии был задержан и недавно был экстрадирован в Украину. Скоро он предстанет перед судом.

Напомним, ранее в Ровенской области мужчина убил свою мать . Это произошло во время застолья, когда они поссорились. В ходе ссоры мужчина нанес матери около десяти ударов сокирой.

убийство прокуратура
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