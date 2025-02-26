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26 февраля 2025, 15:24

На Днепропетровщине разоблачен вражеский агент, совершавший диверсии

26 февраля 2025, 15:24
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фото: Офис Генерального прокурора
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Жителю Днепропетровщины поставлено в известность о подозрении по факту совершения диверсии в условиях военного положения

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает RegioNews.

Отмечается, что 21-летнего жителя области завербовали спецслужбы РФ.

С февраля 2025 года подозреваемый начал выполнять задачи, получаемые через Telegram. Ему было поручено совершить поджог релейных шкафов системы сигнализации "Укрзализныци", зафиксировать это на видео и отправить его заказчику.

Кроме того, он собирал данные о расположении административных и военных зданий, в частности ТЦК и СП, и отправлял их врагу вместе с GPS координатами.

Фигурант задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

По ходатайству прокуроров суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей.

Напомним, на Прикарпатье задержали группу лиц , подозреваемых в поджоге транспорта и диверсий на "Укрзализныце".

Укрзализныця Днепропетровская область Диверсия агент рф сотрудничество с врагом
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