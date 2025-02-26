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На Прикарпатье задержали группу лиц, подозреваемых в поджоге транспорта и диверсий на "Укрзализныце"

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Правоохранители установили, что организатором серии преступлений была 24-летняя местная жительница.

Женщина нашла объявление в социальной сети о "легкой работе" и отозвалась на него. Вскоре с ней связались вражеские спецслужбы и завербовали ее. За денежное вознаграждение она должна была уничтожать автомобили военнослужащих ВСУ и объекты критической инфраструктуры.

Чтобы выполнять "заказ", женщина привлекла двух исполнителей пообещав им часть денежного вознаграждения. В августе прошлого года фигурантка предложила "работу" ранее судимому за кражи и избиения 34-летнему местному жителю и 36-летнему мужчине.

По согласованию с "куратором" злоумышленники сначала уничтожили автомобиль "Peugeot 307SW", принадлежавший волонтерской организации. 34-летний фигурант поджег транспортное средство, а его подельник снимал видео, которое впоследствии организатор отправила "кураторам". Вскоре злоумышленники подожгли еще один автомобиль Volkswagen Т5.

В целом организатор привлекла к поджогам судимого за кражи и наркопреступления 39-летнего соседа, недавно освободившегося из мест лишения свободы. По указанию "куратора" и организатора он поджег шкаф обогрева Укрзализныци, а через несколько дней уничтожил автомобиль "Renault Trafic" защитного цвета.

В сентябре организатор привлекла к поджогу еще одного 39-летнего сообщника. Фигурант поджег моторный отсек автомобиля "Hyundai Tucson", принадлежавшего участнику боевых действий.

Организатора и всех исполнителей оперативно задержали полицейские и сотрудники СБУ.

Во время обысков у них изъяли телефоны, черновые записи, банковские карты, вещественные доказательства совершения поджогов, наркотические средства и оружие.

Основная фигурантка и двое ее сообщников обвиняются в:

ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения),

ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период),

ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение имущества путем поджога),

ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами),

ч. 1 ст. 309 (незаконное приобретение и хранение психотропных веществ) Уголовного кодекса Украины.

Материалы по другим двум соучастникам расследуются в отдельных уголовных производствах.

Напомним, винницкие прокуроры сообщили о подозрении жителю Славянска, который сдавал врагу адреса проживания и лечения украинских военных.

Ранее мы сообщали, что СБУ предотвратила диверсию российских спецслужб на объекте Укрзализныци в Одесской области. Двое агентов России пытались пустить с рельсов грузовой поезд на местной линии железнодорожного сообщения.