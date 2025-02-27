На Франковщине осудили женщину, которая выманивала деньги у родственников военных

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В Ивано-Франковской области суд вынес приговор 23-летней жительнице Надвирнянской общины, которая за деньги обещала помочь родственникам с поиском пропавших без вести военнослужащих. Женщину приговорили к трем годам заключения

Об этом сообщила областная прокуратура, передает RegioNews.

Отмечается, что женщина под предлогом помощи в поиске пропавших военнослужащих ВСУ выманивала средства у их родственников. Она уверяла потерпевших, что владеет информацией о местонахождении военных и имеет необходимые связи.

Родственники, доверившись злоумышленнице, в течение февраля-апреля 2023 перечислили ей почти 30 000 гривен, но никакой помощи с поиском пропавших не получили.

Свою вину осужденная признала полностью и возместила материальный ущерб потерпевшим.

Суд назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы с испытательным сроком три года.

Напомним, на Львовщине задержали адвоката , который обманул жен двух военнослужащих более чем на миллион гривен. Мужчине сообщено о подозрении по факту мошенничества в условиях военного положения.