Число погибших от удара по дому в Полтаве продолжает расти
Число погибших в результате атаки РФ по жилому дому в Полтаве возросло до 14
Об этом сообщила Полтавская ОВА в Телеграмме, передает RegioNews.
"Количество погибших возросло до 14 человек, из них двое детей. Один человек скончался в больнице", - говорится в сообщении.
Также зафиксировано 17 травмированных, из них четверо детей. 22 человека спасли.
По состоянию на 12 часов. в Полтавской области объявлена воздушная тревога.
Как сообщалось ранее, число погибших в результате ракетного удара, нанесенного войсками РФ 1 февраля по Полтаве, возросло до 12, из них - двое детей.
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