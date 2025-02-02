Число погибших от удара по дому в Полтаве продолжает расти

фото: ГСЧС

Число погибших в результате атаки РФ по жилому дому в Полтаве возросло до 14

Об этом сообщила Полтавская ОВА в Телеграмме, передает RegioNews.

"Количество погибших возросло до 14 человек, из них двое детей. Один человек скончался в больнице", - говорится в сообщении.

Также зафиксировано 17 травмированных, из них четверо детей. 22 человека спасли.

По состоянию на 12 часов. в Полтавской области объявлена воздушная тревога.

Как сообщалось ранее, число погибших в результате ракетного удара, нанесенного войсками РФ 1 февраля по Полтаве, возросло до 12, из них - двое детей.