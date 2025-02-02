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02 февраля 2025, 09:15

Ракетный удар РФ по Полтаве: количество погибших снова выросло

02 февраля 2025, 09:15
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фото: ГСЧС
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Число погибших в результате ракетного удара оккупантов по Полтаве возросло до 12

Как передает RegioNews, об этом сообщили в ГСЧС.

"Количество погибших увеличилось до 12 человек, из них – двое детей", – говорится в сообщении.

В общей сложности, по данным ГСЧС, пострадали 17 человек, из них четверо детей. Спасены 22 человека.

"Разрушен подъезд с 1 по 5 этаж, возник пожар. Повреждены соседние дома и 12 автомобилей. Спасатели продолжают аварийно-спасательные работы", - добавили спасатели.

Напомним, 1 февраля российские войска нанесли ракетный удар по жилой многоэтажке в Полтаве, частично ее разрушив. Разбор завалов продолжается. Всего в городе повреждено 18 жилых домов.

Как сообщалось, 2 февраля РФ ударила по жилому дому в Херсоне. В результате атаки погибла женщина и травмировался мужчина.

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