На Полтавщине в реке нашли тело женщины
Днем 29 января жители села Карабазовка Полтавского района обнаружили в реке Ворскла тело женщины
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Правоохранители установили, что погибшая – 87-летняя местная жительница. Ее тело направили на судмедэкспертизу для установления причин смерти.
По данному факту возбуждено уголовное производство. Причины и обстоятельства происшествия устанавливает следствие.
Напомним, 20 января на Буковине из реки достали тело мужчины. Он собирался перейти Прут, но домой так и не вернулся.
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