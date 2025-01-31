На Полтавщине мужчина случайно выстрелил себе в лицо из ружья

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Происшествие случилось ночью 30 января в одном из сел Полтавского района

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Мужчина во время чистки своего гладкоствольного ружья случайно выстрелил себе в лицо. Он получил ранение щеки.

Медики доставили 46-летнего мужчину в больницу. К счастью, угрозы его жизни нет.

Напомним, ранее сообщалось, что суд вынес приговор жителю Киевщины, застрелившему собаку на глазах у детей.