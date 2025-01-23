В Полтаве парень прыгнул с высоты в торговом центре

скриншот с видео

Сегодня, 23 января, в Полтаве парень прыгнул с высоты в помещение торгового центра "Киев"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Известно, что мужчина упал с третьего этажа. С места происшествия его забрала "скорая". Впоследствии появилась информация полиции, что мужчина от полученных травм скончался.

Осторожно! Видео содержит шокирующие кадры!

Напомним, ранее в Полтаве 14-летняя девочка выпала из окна, от полученных травм она погибла на месте.