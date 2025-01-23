У Полтаві хлопець стрибнув з висоти у торговому центрі

скріншот із відео

Сьогодні, 23 січня, у Полтаві хлопець стрибнув з висоти у приміщення торгового центру "Київ"

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Відомо, що чоловік впав з третього поверху. З місця події його забрала "швидка". Згодом з'явилася інформація поліції, що чоловік від отриманих травм помер.

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Нагадаємо, раніше у Полтаві 14-річна дівчина випала з вікна, від отриманих травм вона загинула на місці.