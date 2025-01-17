фото: poltava.to

В Полтаве в микрорайоне Пушкаровский с камня у памятника полковнику Полтавского полка Гетманщины Мартыну Пушкарю ветераны российско-украинской войны убрали пропагандистскую надпись "о дружбе с Россией"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на издание "Полтавщина".

На камне у памятника было написано: "Славному поборнику нерушимой дружбы украинского и российского народов, первому полтавскому полковнику Мартину Пушкарю".

Табличку с вражеским нарративом установили еще при СССР коммунистические идеологи.

Фигура Мартына Пушкаря дискуссионна, она отражает ряд непростых исторических событий во времена Украинской национальной революции под руководством гетмана Хмельницкого и Руины. После смерти Хмельницкого Мартын Пушкарь искал поддержки в Московском царстве, а его политический конкурент Иван Выговский ориентировался на Речь Посполитую.

Напомним, в декабре в Киеве в парке Славы демонтировали бюст советских военных и государственных деятелей.