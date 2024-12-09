В Полтаве из окна многоэтажки выпала 14-летняя девочка

фото: полиция

В Полтаве 14-летняя девушка выпала из окна, от полученных травм погибла на месте.

Об этом сообщили на сайте Полиции Полтавщины, передает RegioNews.

Инцидент произошел 8 декабря на улице Киевское Шоссе. С шестого этажа одной из многоэтажек выпала девочка. От полученных телесных повреждений ребенок погиб на месте. Полицию вызвали прибывшие на место медики.

В настоящее время устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

По данному факту следователи начали уголовное производство по статье 115 "Умышленное убийство". Идут следственные действия.

Напомним, ранее в столичном микрорайоне Позняки с крыши торгового центра "Пирамида" упал мужчина.