В Полтаве из окна многоэтажки выпала 14-летняя девочка
В Полтаве 14-летняя девушка выпала из окна, от полученных травм погибла на месте.
Об этом сообщили на сайте Полиции Полтавщины, передает RegioNews.
Инцидент произошел 8 декабря на улице Киевское Шоссе. С шестого этажа одной из многоэтажек выпала девочка. От полученных телесных повреждений ребенок погиб на месте. Полицию вызвали прибывшие на место медики.
В настоящее время устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.
По данному факту следователи начали уголовное производство по статье 115 "Умышленное убийство". Идут следственные действия.
Напомним, ранее в столичном микрорайоне Позняки с крыши торгового центра "Пирамида" упал мужчина.
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