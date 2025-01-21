В Киеве разоблачили экс-чиновников одного из предприятий, нанесших столице ущерб на 23 миллиона гривен

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СБУ разоблачила четырех бывших руководителей коммунального предприятия "Киевтранспарксервис" КГГА на теневых схемах с парковкой в столице

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

Речь идет об эксчельниках КП, работавших на этом посту в течение 2018-2023 годов. По информации СМИ, это Александр Нимас, Анатолий Свирид, Владислав Опришко и Евгений Псел.

Фигуранты "не замечали", что значительная часть парковок Киева платила отчисления в городской бюджет не за все имеющиеся у них паркоместа, а только за часть. Таким образом, коммунальное предприятие недополучило более 23 млн гривен, которые водители платили за парковку авто. Это подтверждается выводами независимой судебно-экономической экспертизы.

Во время обысков в админзданиях КГГА, "Киевтранспарксервиса" и домах фигурантов обнаружили мобильные телефоны, большие суммы наличных и документацию с доказательствами незаконной деятельности.

Всем четырем экс-руководителям коммунального предприятия объявили подозрение.

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления и всего круга причастных к нему лиц.

Напомним, на Закарпатье объявили подозрение депутату и военному из-за завладения 2,4 млн гривен.